Егор Крид рассказал, с кем из «Смешариков» он бы переспал

Москва, 31 марта. Певец Егор Крид стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Одна из поклонниц задала ему максимально провокационный вопрос, но музыкант выкрутился с помощью шутки.

Зрительница шоу призналась, что ее давно мучает странный вопрос: с кем бы из мультфильма «Смешарики» Крид хотел бы переспать. На выбор она перечислила Лосяша, Копатыча, Кроша и Нюшу.

«Хороший вопрос. Ну тут очевидно. Копатыч», — не без иронии ответил исполнитель.

Копатыч, это хозяйственный медведь-смешарик, который выращивает продукты для всех остальных персонажей мультсериала.

Егор Крид тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Однако в последнее время все с большей силой ходят слухи о его романе с популярной тиктокершой Валей Карнавал. Пара вместе встречала Новый год, и засветилась на вечеринке Филиппа Киркорова.

При этом на фоне пересудов о романе с блогером Крид неожиданно появился в шоу «Холостяк». Его привел на популярный проект рэпер Тимати — главный герой восьмого сезона. Появление еще одного «холостяка» не все участницы проекта восприняли положительно. В частности, модель из Сочи Маша Вебер посчитала, что это «очень некрасиво по отношению к девушкам», поскольку на шоу они пришли к Тимати. По ее словам, все участницы пришли на проект «построить любовь», а Егор Крид тут «ради хайпа».

К слову, вскоре выяснилось, что появление Крида на проекте — это всего лишь шутка для привлечения внимания.