Десятки компаний призвали США вернуться к конструктивному диалогу с РФ

Вашингтон, 31 марта. Почти 30 американских организаций выступили за «воскрешение» конструктивных отношений между США и Россией. Авторы обращения встревожены нынешним положением дел в этом вопросе.

Обеспокоенность руководства компаний спровоцирована заявлением главы Белого дома Джо Байдена, в котором он оскорбил президента России Владимира Путина. Представители предприятий потребовали от демократа вернуться на путь «здоровых» переговоров и со всей серьезностью отнестись к диалогу по ядерным вооружениям с Москвой, передает RT.

«Мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», — сказано в совместном обращении.

Авторы также призвали Байдена помнить о взятом на себя обязательстве «держать» дипломатию в центре внешней политики. Все люди хотят более безопасного мира с международным сотрудничеством. Только так можно оправиться после катастрофы из-за пандемии, резюмировал глава одной из компаний — «Прогрессивные демократы Америки» — Алан Мински.

Ранее американская газета The Washington Post заявила о сплоченности россиян на фоне хамства со стороны американского лидера. Реакция граждан РФ в очередной раз доказала их высокую политкультурность.