Воинские подразделения ЗВО вооружат новейшими средствами ПВО «Тор-М2»

Санкт-Петербург, 31 марта. Военнослужащим Западного военного округа обновят ПВО ближней дальности. В 6-ю отдельную танковую бригаду уже поступила новейшая боевая машина «Тор-М2».

Зенитно ракетный комплекс (ЗРК) полностью автоматизирован и вне зависимости от погодных и климатических условий способен обнаружить, взять на сопровождение и ликвидировать цель. Оператору боевой машины необходимо только нажать на кнопку управления, передает издание «Известия».

Известно, что первые единицы ЗРК «Тор-М2» уже передали 6-й отдельной танковой бригаде в Мулино под Нижним Новгородом. Ранее подразделения Западного военного округа уже получили партию ЗРК, которые прошли испытания. Средствами ПВО вооружили 1-ую гвардейскую танковую армию.

Недавно Министерство обороны РФ опубликовало кадры учебно-боевых стрельб С-400 в Бурятии. Расчеты ЗРК «Бук-М2» и С-400 ликвидировали летательные аппараты условного врага в небе над полигоном Телемба.