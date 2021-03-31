Диетолог Дианова назвала признаки дефицита витаминов в организме

Москва, 31 марта. Весенний авитаминоз часто проявляется ломкостью ногтей и выпадением волос. Решить эту проблему можно, включив в состав рациона овощи и фрукты.

Дефицит витамина D может вызвать боль в мышцах, общий дискомфорт в теле, сухость кожи, и заеды на уголках рта. Несмотря на отсутствие простудных заболеваний, это состояние способно сохраняться длительное время, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Специалист подчеркнула, что жители северных регионов России больше остальных подвержены этим симптомам из-за недостатка витамина D и C. Витамины, содержащиеся в основном в овощах и фруктах, можно заменить зеленью, которую легко выращивать на подоконнике, передает 360tv.ru.

Ранее американский диетолог Элисса Гудман назвала лучшие чаи для вывода токсинов из организма. По словам специалиста, сильным эффектом детоксикации обладает чай из одуванчиков.