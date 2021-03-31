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Миро жестко раскритиковала Моргенштерна за унижение его возлюбленной

Миро жестко раскритиковала Моргенштерна за унижение его возлюбленной

Москва, 31 марта. Скандальный рэпер Моргенштерн унизил свою девушку перед всей Россией, заявила блогер Лена Миро.

Днем ранее рэпер устроил для своей избранницы грандиозную вечеринку в честь ее 21-летия. Дилара получила в подарок красный Range Rover, чья стоимость оценивается примерно в 6-7 млн рублей. А перед выездом авто с красным бантом Моргенштерн вручил девушке серебристый кейс, в котором было 5 млн рублей наличкой. Чуть позже он преподнес ей торт с цифрой 21, где единица была выполнена в виде фаллоса.

Пафосная вечеринка привела в гнев Лену Миро. На своей странице в ЖЖ она выразила сомнения в том, что «и автомобиль, и деньги были действительно отданы Диларе в единоличное пользование». Единственное, в чей подлинности у блогера нет сомнений, это в преподнесении торта с украшением в виде фаллоса.

«Улюлюканье мужиков и визги девок, заливистый смех самой именинницы — все было настоящим, как и маты, изрыгаемые Моргенштерном. Какую модель отношений между мужчиной и женщиной транслируют детям и подросткам Моргенштерн и Дилара? Я тебе дарю тачку и деньги, и это дает мне право тебя публично унизить?» — возмутилась Миро.

Миро жестко раскритиковала Моргенштерна за унижение его возлюбленной

По мнению блогера, самым страшным в этой ситуации является то, что девушка рэпера сама не считает себя униженной, а искренне радуется торту с «пенисом».

«Когда женщину унижают, а у нее настолько размыты границы допустимого и недопустимого, что она этого и не осознает, у нее отмирает душа. Женщина — это душа и стержень русского народа. Не будет сильных духом, гордых женщин — не будет и России. Нас раздербанят на области страны с более сильной экономикой. Мы перестанем существовать и как страна, и как народ», — подчеркнула Миро.

Блогер считает, что в ситуацию должно вмешаться государство: Роскомнадзор обязан блокировать аккаунты подобных персонажей. 

«Вам за будущее своих детей не страшно при такой моральной пропасти, в которую катится с повышенным ускорением наше общество? А если страшно, почему молчите?» — обратилась она к подписчикам.

Миро жестко раскритиковала Моргенштерна за унижение его возлюбленной

Отметим, ранее стало известно, что в полицию и прокуратуру поступили несколько заявлений, в которых сообщалось, что музыкальный клип Моргенштерна на песню «Розовое вино 2» вовлекает подростков в проституцию и наркотизацию.

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