Анатолий Цой назвал размер штрафа за разглашение личности артиста в шоу «Маска»

Москва, 31 марта. Участники шоу «Маска» могут получить штраф в размере 10 миллионов рублей за разглашения личности певцов. Об этом рассказал победитель первого сезона Анатолий Цой.

Певец признался, что ему приходилось врать даже близким родственникам. Нередко он говорил, что и вовсе не знает о существовании шоу. Скрывавшийся под маской льва Цой назвал продюсеров проекта настоящими профессионалами.

Исполнитель раскрыл некоторые тайны прошлого сезона шоу. По его словам, участникам не разрешалось разговаривать даже друг с другом. Все они общались на языке жестов. Цой вспомнил, как Анна Плетнева нарушила эти правила и рассказала коллеге, что она Попугай. Певец при этом не знал, как реагировать.

«Она подходит и говорит: «О, Лев, привет. Как дела?». Я просто в ступоре, стою и думаю: «Что за фигня? Она нарушает правила! Что мне делать?». А Попугай: «Да ладно, поговори со мной! Я тебя, скорее всего, знаю, но ты меня точно знаешь», — рассказал артист в интервью Стасу Ярушину на его Youtube-шоу.

При этом он назвал Плетневу «взбалмошной девчонкой» и осудил за нарушение правил.

Ранее сообщалось, как на самом обсуждаемом шоу телевидения «Маска» удается сохранять анонимность участников. Чтобы поддерживать тайну, организаторы проекта идут на большое количество уловок.