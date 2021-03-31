Джордж Мартин анонсировал выход театральной версии «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 31 марта. Писатель Джордж Мартин начал работать над созданием спектакля по мотивам телесериала «Игра престолов». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Постановка описывается как событие вселенной «Игры престолов», которое ранее было окутано тайной, пишет RT. По данным издания, в пьесе примут участие ранее известные персонажи.

Премьера спектакля может пройти на Бродвее, в Великобритании или Австралии в 2023 году. Действие будет разворачиваться вокруг турнира в крупнейшем замке в Вестеросе Харренхолле, который был сожжен драконами династии Таргариенов.

Что касается экранизации, то канал HBO не планирует обрывать «все концы» после завершения основного проекта. Стало известно, что в планах компании выпустить не менее трех спин-оффов к популярному телесериалу.