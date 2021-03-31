Утративших обоняние после COVID-19 предупредили об угрозе от резких запахов

Москва, 31 марта. Потеря обоняния — одно из самых распространенных осложнений от коронавирусной инфекции. В случае сохранения симптома через месяц после выздоровления необходимо обратиться к врачу.

Такой совет дал врач-отоларинголог высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, иногда вместе с обонянием у пациента пропадает вкус. Для установления причин медик должен провести осмотр полости носа и носоглотки, после чего выписать соответствующее лечение. При этом он может запросить дополнительные исследования и лечебные манипуляции.

Восстановлению обоняния способствует тренировка рецепторов. Однако для этого недопустимо использовать источники резких запахов. Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика, добавил специалист в беседе радио Sputnik.

«Ни в коем случае не нужно вдыхать нашатырный спирт, уксус, сильную парфюмерию, как многие делают, это неправильно. Слизистая не «различает» запахи, если «слушать» сильные запахи», — объяснил он.

С начала пандемии в России выявили почти 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране COVID-19 заболели более восьми тыс. человек. За это время свыше 9,5 тыс. пациентов вылечились.