Латвия превратилась в открытые ворота для потока нелегалов в ЕС

Рига, 31 марта. Мошенники продолжают спекулировать гостеприимством Латвии для обогащения на экономических мигрантах, рвущихся за лучшей жизнью на территорию Европейского союза.

Для беспрепятственного въезда в республику владельцы туристических агентств предлагают клиентам из третьих стран услуги оформления фальшивых виз. В начале марта один промышлявших подобным был задержан. В ходе расследования правоохранители установили факт подачи злоумышленником фиктивных документов в Управление по делам гражданства и миграции. Эти сведения дали иностранцам право пребывать не только в Латвии, но и во всех странах ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Однако поимка одного из мошенников не может положить конец бесконечным миграционным потокам: существует еще один способ попасть в республику. Речь идет о местных вузах, почти все они занимаются ввозом иностранцев. В 2018 году в них якобы учились более 6,3 тыс. приезжих, в следующем году показатель возрос до свыше 7,3 тыс. Еще через 12 месяцев число студентов из третьих стран сократилось до 6,6 тыс., передает радио Sputnik.

«Прошлом году большая часть случаев, когда СГБ инициировала отказ в ВНЖ или запросила дополнительные документы для проведения углубленной проверки, была связана с иностранцами, которые заявляли о желании учиться в Латвии», — уточнили в Службе госбезопасности.

Ранее власти Мексики и Гватемалы объявили старт совместной операции по блокированию миграционных потоков в США. Военные и полицейские круглосуточно будут контролировать границу.