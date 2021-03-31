IT-менеджер Данилин рассказал о способах защиты домашнего Wi-Fi

Москва, 31 марта. Активно мигающий индикатор на роутере в момент неиспользования Wi-Fi может быть сигналом подключения к нему злоумышленников, рассказал IT-специалист Максим Данилин.

Об этом рассказал менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Максим Данилин.

Убедиться в том, что кто-то использует Wi-Fi без ведома пользователя можно, если запросить детализацию трафика у провайдера. Если он увеличился, то стоит зайти в настройки роутера и посмотреть подключенных к нему пользователей, объяснил менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Максим Данилин.

Второй шаг — это изучение протокола безопасности, который используется в домашнем роутере. Безопасные протоколы — WPA 2 и WPA 3. Если у вас WPS (Wi-Fi Protected Setup), отключите его», — добавил специалист.

По его словам, на многих роутерах до сих пор включен протокол WPS. С его помощью можно легко подключить беспроводные устройства к Wi-Fi. Также эксперт рекомендует сменить пароль, который по умолчанию стоит на всех роутерах, передает «Прайм».

Ранее IT-специалист назвал способ избавиться от шпионов в смартфоне. Для этого нужно запретить приложениям доступ к камере, динамикам, микрофону и геолокации.