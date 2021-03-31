Топ-5 картин: киноманы назвали самые популярные на Западе российские фильмы

Москва, 31 марта. Российские фильмы неоднократно собирали миллионы долларов в зарубежном прокате. Одной из таких является кинокартина режиссера Егора Абраменко «Спутник».

Триллер вышел на экраны весной 2020 года. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. В первый день американского проката ленте удалось собрать 12 тысяч долларов. По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, «Спутник» получил 89% положительных отзывов в англоязычной прессе. В марте 2021 года сразу три студии решили заняться производством ремейка российского фильма. Съемки должны начаться в 2022 году. Дата выхода западного «Спутника» пока не сообщается, передает 360tv.ru.

Американский прокат в марте возглавил фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера. За выходные ленте удалось собрать 6,7 миллиона долларов. В международном прокате фильм собрал еще 5 миллионов долларов. При этом картину, в которой снимались как американские, так и российские актеры, оценили не только зрители, но и критики.

Фильм «Серебряные коньки» вышел на большие экраны в декабре 2020 года. Кассовые сборы в мире превысили 6 миллионов долларов. Права на российскую ленту уже приобрел Netflix. Она выйдет под брендом Netflix Originals («Оригинальный фильм Netflix») и станет первым российским полнометражным фильмом в этой категории. Кино переведут на несколько десятков языков.

Сериал «Метод» также можно посмотреть на платформе Netflix. Первый сезон вышел в 2015 году, а продолжение зрители смогли увидеть лишь в январе 2020-го. Режиссером сериала стал Юрий Быков, главные роли исполнили Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Цекало и Алексей Серебряков.

Сериал «Эпидемия» также попал в подборку сервиса во время пандемии коронавируса. Кинокартина снята по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Работа была переведена на 12 языков мира. Сценарий для ленты написал Роман Кантор, а режиссером стал Павел Костомаров. Премьера состоялась осенью 2019 года. Позже стало известно, что права на сериал приобрел сервис Netflix.

Ранее сообщалось, что западные кинематографисты скопировали сюжеты семи советских фильмов. Некоторые популярные иностранные фантастические картины имеют много общего с работами, снятыми в СССР.