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Топ-5 картин: киноманы назвали самые популярные на Западе российские фильмы

Топ-5 картин: киноманы назвали самые популярные на Западе российские фильмы

Москва, 31 марта. Российские фильмы неоднократно собирали миллионы долларов в зарубежном прокате. Одной из таких является кинокартина режиссера Егора Абраменко «Спутник».

Триллер вышел на экраны весной 2020 года. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. В первый день американского проката ленте удалось собрать 12 тысяч долларов. По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, «Спутник» получил 89% положительных отзывов в англоязычной прессе. В марте 2021 года сразу три студии решили заняться производством ремейка российского фильма. Съемки должны начаться в 2022 году. Дата выхода западного «Спутника» пока не сообщается, передает 360tv.ru.

Американский прокат в марте возглавил фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера. За выходные ленте удалось собрать 6,7 миллиона долларов. В международном прокате фильм собрал еще 5 миллионов долларов. При этом картину, в которой снимались как американские, так и российские актеры, оценили не только зрители, но и критики.

Фильм «Серебряные коньки» вышел на большие экраны в декабре 2020 года. Кассовые сборы в мире превысили 6 миллионов долларов. Права на российскую ленту уже приобрел Netflix. Она выйдет под брендом Netflix Originals («Оригинальный фильм Netflix») и станет первым российским полнометражным фильмом в этой категории. Кино переведут на несколько десятков языков.

Топ-5 картин: киноманы назвали самые популярные на Западе российские фильмы

Сериал «Метод» также можно посмотреть на платформе Netflix. Первый сезон вышел в 2015 году, а продолжение зрители смогли увидеть лишь в январе 2020-го. Режиссером сериала стал Юрий Быков, главные роли исполнили Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Цекало и Алексей Серебряков.

Сериал «Эпидемия» также попал в подборку сервиса во время пандемии коронавируса. Кинокартина снята по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Работа была переведена на 12 языков мира. Сценарий для ленты написал Роман Кантор, а режиссером стал Павел Костомаров. Премьера состоялась осенью 2019 года. Позже стало известно, что права на сериал приобрел сервис Netflix.

Топ-5 картин: киноманы назвали самые популярные на Западе российские фильмы

Ранее сообщалось, что западные кинематографисты скопировали сюжеты семи советских фильмов. Некоторые популярные иностранные фантастические картины имеют много общего с работами, снятыми в СССР.

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