Рынок недвижимости в РФ с опережением реализовал спрос на ипотеку в 2020 году

Москва, 31 марта. Ипотечный сегмент в текущем году не побьет рекорд 2020 года из-за сокращения доходов россиян и уже реализованного спроса, сообщается в аналитическом обзоре агентства «Эксперт РА».

Средняя ставка по ипотеке достигла отметки в 7,36%, сообщает «Коммерсант». Причиной тому стало снижение ключевой ставки Банком России до 4,25% годовых (такого уровня она достигла в июле), а также введение «антикризисных мер» Правительством РФ. Льготная ипотечная программа установила ставку по кредитованию под 6,5%.

В результате рынок исчерпал его инвестиционную составляющую. На смену ажиотажному спросу на приобретение недвижимости в ипотеку пришла проблема снижения числа платежеспособных заемщиков. Аналитики полагают, что в текущем году люди будут реже брать кредит на недвижимость.

Ранее генеральный директор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков рассказал, как россиянам сэкономить на покупке недвижимости. Он посоветовал обратить внимание на метраж квартиры и сравнить условия банков, предлагающих ипотеку.