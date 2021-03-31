Более половины россиян надеются на сохранение удаленки после пандемии

Москва, 31 марта. Почти 60% россиян хотят продолжать работать удаленно после пандемии. В соответствующем опросе поучаствовали 209 тысяч человек по всему миру.

Большинство опрошенных рассказали о желании совмещать удаленную и офисную работу. Полностью отказаться от поездок согласны только четверть респондентов. В интервьюировании, проведенном BCG и The Network при участии hh.ru, свое мнение высказали более 17 тысяч россиян. Представители практически всех профессий согласны на увеличение дистанционного формата труда, передает «Российская газета».

«89% респондентов заявили, что в будущем предпочтут должности, позволяющие хотя бы периодически работать из дома. Для России этот показатель составил 60%», — говорится в результатах исследования.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова уверена, что весной российские компании будут предоставлять сотрудникам как гибридные, так и удаленные форматы работы. На данный момент наблюдается рост вакансий для «удаленщиков».

Ранее в Госдуме предложили разработать «полноценную главу» ТК РФ о дистанционном формате. Совершенствование трудового законодательства необходимо на фоне изменения условий жизни.