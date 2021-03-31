«Зеленскому светит реальный срок»: Шарий жестко высказался об украинской власти

Киев, 31 марта. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими сторонниками преследует оппозицию, потому что боится ее прихода к власти на следующих выборах в Верховную раду.

Об этом заявил политический деятель и блогер Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что власть незаконно закрыла телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, выдумав несуществующие причины. По словам блогера, Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко.

«Никто не ожидал, что Зеленский решит зачистить все, чтобы остались только те, кто будет ему аплодировать. Его «гениальные» записи в Twitter комментируют тысячи ботов — в такой же риторике, как недавно славили Порошенко. Зеленский не может иначе», — высказался Шарий.

Глава Украины, по словам Шария, боится, что в парламенте окажутся две оппозиционные партии и «преследует оппозицию самыми скотскими методами». Политический деятель уверен, что Зеленский получит «реальный срок» за узурпирование власти.

«Я абсолютно уверен, что Зеленский будет первым президентом, который реально понесет наказание. Если против Порошенко завели массу уголовных дел, 99 процентов из которых были спамом для пиара, то Зеленский наставил подписей под документами, свидетельствующими об узурпации власти», — резюмировал блогер.

Ранее сообщалось, что политические игры Зеленского в стране считают основной причиной роста цен на нефтяные продукты. Швейцарцы из Proton Energy, сотрудничавшие с российской компанией «Роснефть», отказались поставлять нефтепродукты на Украину.