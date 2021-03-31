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Собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома

Собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома

Вашингтон, 31 марта. Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор покусала еще одного сотрудника Белого дома. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Майкл де Роса подтвердил инцидент в беседе с Fox News. 

«Мейджор все еще приспосабливается к новому окружению, и он кого-то укусил во время прогулки. В качестве предосторожности его осмотрели медики, а затем он вернулся к работе без травм», — заявил он.

Инцидент произошел в понедельник на южной лужайке Белого дома. СМИ изначально сообщали, что мужчина работал садовником. 

В понедельник днем Мейджор был замечен сотрудником Белого дома на поводке.

Собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома

Это уже второй раз за месяц, когда пес Байдена, трехлетняя немецкая овчарка, укусил кого-то в Белом доме. 8 марта Мейджор вонзился зубами в сотрудника секретной службы, который также потом обратился в медпункт Белого дома. Пресс-секретарь президента Джен Псаки назвала этот инцидент «незначительным».

Сам же американский президент в эфире шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что пса отправят на дрессировку после того, как он впервые укусил мужчину. По словам Байдена, его собаке просто нужно больше времени, чтобы приспособиться к жизни в Белом доме.

У Байдена также есть менее агрессивная немецкая овчарка, 13-летний Чемп. В начале марта СМИ сообщали, что оба питомца были отправлены в Уилмингтон, штат Делавэр, чтобы за ними ухаживал друг семьи, но Белый дом отрицал, что собак «изгнали» из Белого дома за плохое поведение.

Собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома

В феврале американские журналисты были удивлены внешним видом собаки главы государства. В эфире телепрограммы журналист Грег Келли сообщил, что Чемп нуждается в расческе, ванной, а также в любви и заботе. Сравнивая псов Байдена и экс-президента Джорджа Буша, журналист отметил, что питомец действующего лидера выглядит так, будто его взяли «со свалки».

К слову, сам Байден однажды тоже косвенно пострадал от своих любимцев. В декабре прошлого года он признался, что травму ноги получил, бежав после душа за своей собакой в попытке дернуть ее за хвост.

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