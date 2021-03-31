Собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома

Вашингтон, 31 марта. Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор покусала еще одного сотрудника Белого дома. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Майкл де Роса подтвердил инцидент в беседе с Fox News.

«Мейджор все еще приспосабливается к новому окружению, и он кого-то укусил во время прогулки. В качестве предосторожности его осмотрели медики, а затем он вернулся к работе без травм», — заявил он.

Инцидент произошел в понедельник на южной лужайке Белого дома. СМИ изначально сообщали, что мужчина работал садовником.

В понедельник днем Мейджор был замечен сотрудником Белого дома на поводке.

Это уже второй раз за месяц, когда пес Байдена, трехлетняя немецкая овчарка, укусил кого-то в Белом доме. 8 марта Мейджор вонзился зубами в сотрудника секретной службы, который также потом обратился в медпункт Белого дома. Пресс-секретарь президента Джен Псаки назвала этот инцидент «незначительным».

Сам же американский президент в эфире шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что пса отправят на дрессировку после того, как он впервые укусил мужчину. По словам Байдена, его собаке просто нужно больше времени, чтобы приспособиться к жизни в Белом доме.

У Байдена также есть менее агрессивная немецкая овчарка, 13-летний Чемп. В начале марта СМИ сообщали, что оба питомца были отправлены в Уилмингтон, штат Делавэр, чтобы за ними ухаживал друг семьи, но Белый дом отрицал, что собак «изгнали» из Белого дома за плохое поведение.

В феврале американские журналисты были удивлены внешним видом собаки главы государства. В эфире телепрограммы журналист Грег Келли сообщил, что Чемп нуждается в расческе, ванной, а также в любви и заботе. Сравнивая псов Байдена и экс-президента Джорджа Буша, журналист отметил, что питомец действующего лидера выглядит так, будто его взяли «со свалки».

К слову, сам Байден однажды тоже косвенно пострадал от своих любимцев. В декабре прошлого года он признался, что травму ноги получил, бежав после душа за своей собакой в попытке дернуть ее за хвост.