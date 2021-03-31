EMA проводит стандартную проверку вакцины «Спутник V»

Берлин, 31 марта. Лидеры РФ, ФРГ и Франции в ходе видеоконференции во вторник констатировали, что вакцина «Спутник V» проходит стандартную проверку европейским лекарственным агентством (EMA).

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время видеовстречи обсудили объединение усилий для борьбы с коронавирусной инфекцией. Известно, что в разговоре были затронуты перспективы регистрации в ЕС российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах Евросоюза.

От оценки лекарственного препарата будет зависеть сотрудничество стран. В кабмине ФРГ после проведенных переговоров отметили, что проверка «Спутника V» будет проходить в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ назвал возможные сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на детях. Они могут начаться в ближайшие два месяца, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.