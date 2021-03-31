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ЛНР зафиксировала новые случаи минирования территорий Донбасса ВСУ

ЛНР зафиксировала новые случаи минирования территорий Донбасса ВСУ

Луганск, 31 марта. Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают работать на территории населенного пункта Попасное. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

Офицер ведомства Иван Филипоненко рассказал, что ранее украинские саперы уже минировали данную местность при помощи противотанковых зарядов ТМ-62. Он призвал жителей ближайших окрестностей сохранять бдительность.

«Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию», — предупредил Филипоненко.

Минирование территорий Донбасса зачастую играет с ВСУ злую шутку. Так, например, в ДНР сообщили, что недавние потери украинских военных под Горловкой стали результатом их подрыва на собственных зарядах.

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