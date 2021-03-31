ЛНР зафиксировала новые случаи минирования территорий Донбасса ВСУ

Луганск, 31 марта. Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают работать на территории населенного пункта Попасное. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

Офицер ведомства Иван Филипоненко рассказал, что ранее украинские саперы уже минировали данную местность при помощи противотанковых зарядов ТМ-62. Он призвал жителей ближайших окрестностей сохранять бдительность.

«Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию», — предупредил Филипоненко.

Минирование территорий Донбасса зачастую играет с ВСУ злую шутку. Так, например, в ДНР сообщили, что недавние потери украинских военных под Горловкой стали результатом их подрыва на собственных зарядах.