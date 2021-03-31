Подруга Бузовой Бородина сделала приворот на Даву на кладбищенской земле

Москва, 31 марта. Российская телеведущая Ксения Бородина вынуждена была поучаствовать в ритуале приворота к рэперу Давиду Манукяну. Это произошло в эфире YouTube-шоу Comment Out.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что недавно Дава расстался с телеведущей Ольгой Бузовой. Последняя уже давно и тесно дружит с Бородиной. Правила шоу гласят, что отказаться от проводимого ритуала девушка не могла. При этом Бородина пыталась оказать сопротивление ведущим программы.

«Ты что, гонишь? Нафиг он мне нужен?» — возмутилась звезда «Дома-2».

Внезапно в студии материализовалась гадалка. Она принесла с собой землю с Ваганьковского кладбища в специальном горшочке. Процесс приворота сопровождался «магическими» заклинаниями. Конец ритуала оказался ожидаемым — женщина сожгла снимок бывшего возлюбленного Бузовой.

Ксения Бородина во время этого ритуала не могла сдерживать смех. Чтобы колдовство имело силу, телеведущей порекомендовали пролайкать десять фотографий Давы в Instagram. Однако звезда попросила уберечь ее хотя бы от этого.

При этом колдовские темы все же интересуют Бородину. Недавно стало известно, что телеканал ТНТ решил создать новый «мистический проект», ведущими которого могут стать Ксения Бородина и Ольга Бузова.