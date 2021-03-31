Массовая вакцинация в ФРГ оказалась под угрозой из-за ситуации с AstraZeneca

Берлин, 31 марта. Ситуация вокруг вакцины англо-шведской компании AstraZeneca безусловно ударила по Германии. Однако изменения в рекомендациях немецкого регулятора говорят о прозрачности наблюдений.

Специалисты неустанно контролируют реализацию вакцинации в ФРГ и любые их опасения относительно безопасности используемых препаратов становятся достоянием общественности. Неоднократные случаи смерти после прививки AstraZeneca и промежуточные результаты их исследований говорят о возможной связи между инъекцией и летальным исходом: на прошлой неделе власти Германии получили данные о потенциальной причастности вакцины к развитию довольно специфичной формы тромбоза головного мозга, передает телеканал RT.

«Это, без вопросов, удар — что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», — заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Еще 340 тысяч доз сомнительной вакцины в скором времени получит Ливия. Событие анонсировал глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар.