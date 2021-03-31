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Около 420 тыс. жителей Донбасса оформили российское гражданство

Около 420 тыс. жителей Донбасса оформили российское гражданство

Москва, 31 марта. Система введения электронной очереди помогла значительно ускорить процесс получения российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Парламентарий поблагодарил всех причастных к этому. По его словам, на жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, начинают распространяться законы Российской Федерации. А таких уже почти полмиллиона. Это немаловажный факт в ситуации проявления агрессии украинской стороной в сложившемся конфликте, подчеркнул Козенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российское гражданство получили уже 224 тыс. граждан республики. Он рассказал, что при нынешних темпах к сентябрю 2021 года этот показатель может вырасти вдвое.

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