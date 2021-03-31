Около 420 тыс. жителей Донбасса оформили российское гражданство

Москва, 31 марта. Система введения электронной очереди помогла значительно ускорить процесс получения российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Парламентарий поблагодарил всех причастных к этому. По его словам, на жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, начинают распространяться законы Российской Федерации. А таких уже почти полмиллиона. Это немаловажный факт в ситуации проявления агрессии украинской стороной в сложившемся конфликте, подчеркнул Козенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российское гражданство получили уже 224 тыс. граждан республики. Он рассказал, что при нынешних темпах к сентябрю 2021 года этот показатель может вырасти вдвое.