Очередная жертва TikTok: мальчик из США стал «овощем» после участия в челлендже

Вашингтон, 31 марта. Мальчик из американского штата Колорадо находится на грани жизни и смерти после попытки принять участие в Blackout Challenge в соцсети TikTok. Врачи диагностировали у 12-летнего школьника смерть мозга.

Суть Blackout Challenge или «игры в отключку» заключается в том, что подростки душат себя до потери сознания, снимая все это на камеру и выкладывая на социальной платформе.

Как сообщает FoxNews, брат 12-летнего Джошуа Хейлиесуса обнаружил его потерявшим сознание на полу в ванной 22 марта в Денвере. Мальчик использовал шнурок, чтобы принять участие в челлендже. После экстренной госпитализации, врачи диагностировали у Джошуа смерть мозга. Пока ребенок подключен к аппарату, но прогнозы медиков неутешительные: мальчика, скорее всего, ждет скорая смерть.

«Он боец. Я вижу, как он сражается. Я молюсь за него каждый день, — заявил отец Джошуа Хейлиесуса Зерихун. — Врач сообщил мне плохие новости — он не выживет».

Однако семья Джошуа не теряет надежды. Они собрались с друзьями и соседями, чтобы помолиться за мальчика.

«Я даже не могу описать горе и опустошение, — сказал новостному агентству друг семьи Хирут Итаев. — Никто и представить себе не мог, что такое может случиться с 12-летним ребенком».

Семья обратилась по телевидению ко всем американским подросткам, предупреждая их об опасностях, которые могут возникнуть в социальных сетях.

Это не первый трагический случай, связанный с Blackout Challenge. В итальянском Палермо 10-летняя девочка завязала на шее пояс и начала терять сознание, снимая происходящее для TikTok. Ситуация вышла из-под контроля: с остановкой сердца ребенка госпитализировали. 21 января врачи диагностировали смерть головного мозга. Девочка скончалась.