Черчесов указал на везение сборной Словакии в матче с Россией

Москва, 31 марта. Сборная Словакии обыграла Россию в третьем матче квалификационного раунда к отбору на чемпионат мира 2022 года со счетом 2:1. Встреча прошла в Трнаве.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что словакам в некоторой степени повезло. По его словам, соперники не удивили тактическими новшествами, однако это все равно не спасло Россию от поражения.

«Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не все получилось, что планировали. Словаки вышли заряженными на игру, сегодня был матч хорошего европейского уровня сборных», — подчеркнул Черчесов.

Тренер посетовал на медлительность российских игроков при игре впереди. Во втором тайме переход от обороны к атаке происходил очень медленно, поэтому защитники Словакии без труда перекрывали все зоны, заявил Черчесов, передает RT.

Сборная России проиграла в третьем туре, однако все еще впереди в общем зачете. Команда, несмотря на поражение, все еще находится в лидирующей группе с шестью очками в активе. В предыдущем матче россияне со счетом 2:1 переиграли Словению.