Терапевт Жигалина рассказала об опасных болях в животе

Москва, 31 марта. Часто боли в области живота не воспринимаются серьезно, однако неприятные ощущения могут сигнализировать о проблемах внутренних органов, заявила врач-терапевт Арина Жигалина.

Эксперт в интервью Пятому каналу объяснила, что боль может быть связана с нарушением в работе органов желудочно-кишечного тракта: самого желудка, печени или кишечника. Среди опасных симптомов, при которых незамедлительно следует обращаться к врачу Жигалина выделила похудение, рвоту и кровь в каловых массах.

При частых болевых ощущениях в животе стоит задуматься над рационом. Диетолог Ирина Писарева предостерегла от употребления некоторых видов колбасы, поскольку они могут вызывать рак желудка.