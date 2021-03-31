Демографическую акцию «День без аборта» провели в Пензе

Пенза, 31 марта. В последний день марта пензенские медучреждения отказались проводить операцию по прерыванию беременности без необходимости. Такова суть демографической акции «День без аборта», подробностями которой поделилась пресс-служба регионального Минздрава.

«Сегодня мы смогли возобновить проведение нашей акции, направленной на повышение рождаемости и стабилизацию демографической ситуации в регионе. Хотя в Пензенской области ежегодное число абортов имеет тенденцию к снижению, эта проблема есть и ее необходимо решать», — уточнила врио заместителя министра здравоохранения Марина Воробьева.

Акцию поддержали и пензенские волонтеры, которые прошлись по улицам города и раздали горожанам тематические листовки, призывающие отказаться от абортов.

По данным Минздрава Пензенской области, в 2020 году количество абортов в регионе снизилось на 13%. Доля абортов, проводимых по желанию женщины, также сократилась на 6%. Благодаря работе пензенских специалистов медико-социальных кабинетов в 2020 году была сохранена каждая пятая беременность.

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