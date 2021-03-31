Ревнивый пензенец до смерти забил сожительницу кулаками из-за подозрения в измене

Пенза, 31 марта. Сочетание алкогольного опьянения и ревности привело к убийству 52-летней жительницы Пензенского района 38-летним ухажером. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 22 марта. Вечером того дня обвиняемый вместе с сожительницей посетили друга мужчины, где все трое изрядно злоупотребили алкоголем. Вернувшись домой, пара поссорилась, так как злоумышленник приревновал пострадавшую к своему приятелю. В ходе конфликта он ударил ее рукой по голове, а после — несколько раз в живот. После выяснения отношений мужчина отправился спать, а утром обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни. Осознав содеянное, обвиняемый вызвал скорую.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась на месте происшествия от тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов. Житель Пензенского района 1982 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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