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Крыша старейшего ресторана Пензы рухнула под тяжестью снега

Крыша старейшего ресторана Пензы рухнула под тяжестью снега

Пенза, 31 марта. Деревянная крыша одного из старейших ресторанов города Пензы провалилась вниз под тяжестью снега. Фотографией последствий происшествия в соцсетях поделились очевидцы. 

На снимке видно, что пострадала одна из визитных карточек заведения — летняя терраса зала «Корабль», расположенная над рекой Сурой. Снежные массы полностью уничтожили крышу зала, а также частично — его колонны.

 

Как сообщил ФАН директор ресторана «Бочка» Петр Морозов, в результате инцидента никто из посетителей не пострадал, так как данный зал находился на реконструкции и был закрыт зимой. Разобрать завалы и возвести новую крышу руководство планирует к началу мая.

Ранее при демонтаже торгового центра в Пензе погиб 38-летний рабочий. На него упала бетонная плита, не оставив и шанса на выживание. Причины происшествия выясняют следователи.

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