Крыша старейшего ресторана Пензы рухнула под тяжестью снега

Пенза, 31 марта. Деревянная крыша одного из старейших ресторанов города Пензы провалилась вниз под тяжестью снега. Фотографией последствий происшествия в соцсетях поделились очевидцы.

На снимке видно, что пострадала одна из визитных карточек заведения — летняя терраса зала «Корабль», расположенная над рекой Сурой. Снежные массы полностью уничтожили крышу зала, а также частично — его колонны.

Как сообщил ФАН директор ресторана «Бочка» Петр Морозов, в результате инцидента никто из посетителей не пострадал, так как данный зал находился на реконструкции и был закрыт зимой. Разобрать завалы и возвести новую крышу руководство планирует к началу мая.

Ранее при демонтаже торгового центра в Пензе погиб 38-летний рабочий. На него упала бетонная плита, не оставив и шанса на выживание. Причины происшествия выясняют следователи.