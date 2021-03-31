Филиал реабилитационного центра «Квартал Луи» хотят открыть в Петербурге

Пенза, 31 марта. Уникальный реабилитационный центр для молодых инвалидов «Квартал Луи», расположенный в Пензе, может появиться и в Санкт-Петербурге. С данной идеей выступила сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, основатель центра Мария Львова-Белова.

В интервью корреспонденту ФАН, сенатор рассказала, что первый в России филиал пензенского центра по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья планируется открыть уже к концу лета 2021 года.

«Сейчас мы активно прорабатываем тему открытия филиала в Санкт-Петербурге. Возможно, что филиал откроется не в самом городе, а в Ленинградской области. У нас уже есть инвестор, который готов поддержать этот проект. Конечно, одного его для реализации этой задумки будет недостаточно, но для старта средств должно хватить. Сейчас рассматриваем различные варианты: либо это покупка земельного участка под строительство, либо покупка готового здания и его реконструкция. Для себя мы твердо запланировали, что к концу лета в том или ином формате точку в Питере или области мы откроем», — поделилась собеседница.

Мария Львова-Белова выразила уверенность, что в ближайшем будущем «Квартал Луи» может появиться и в других регионах страны. По ее словам, более 30 тысяч молодых инвалидов по всей стране нуждаются в качественном воспитании, получении образования и освоении профессий.

«Конечно же работаем и над тем, чтобы филиалы «Квартала Луи» появились и в других субъектах России. Например, параллельно мы рассматриваем варианты в Краснодарском крае и Мурманской области. Я надеюсь, что эта работа тоже скоро принесет свои плоды», — резюмировала сенатор.

Реабилитационный центр «Квартал Луи» был создан в Пензе в 2014 году. На его базе молодых инвалидов, от которых отказались родители, обучают самостоятельной взрослой жизни после выпуска из детского дома. Здесь они получают образование, занимаются спортом, осваивают разные профессии.

Ранее ФАН сообщал о подвиге 16-летнего школьника, который спас 10-летнюю девочку, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в Красноярске на реке Базихе.