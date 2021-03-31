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Пожилая гречанка скончалась менее чем через час после прививки AstraZeneca

Пожилая гречанка скончалась менее чем через час после прививки AstraZeneca

Афины, 31 марта. Новый случай смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксирован в Греции. Жертвой оказалась 64-летняя местная жительница, пишет «Прото тема».

Связь между летальным исходом и прививкой не доказана. У пациентки имелись хронические заболевания. Однако точная причина смерти будет названа по результатам вскрытия, вопрос проведения которого еще не решен.

Врачи рассказали, что женщина прошла процедуру в поликлинике района Илион. Там она провела примерно 15 минут — именно такой интервал пребывания в медицинском учреждении действует в Греции для вакцинированных препаратом AstraZeneca. Менее чем через час ее нашли в бессознательном состоянии в парке. Несмотря на оказанную помощь, женщина умерла.

Ранее от использования AstraZeneca призвали отказаться Германию. Член комитета бундестага по вопросам здравоохранения ФРГ Робби Шлунд назвал российский «Спутник V» прекрасной альтернативой англо-шведской разработке.

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