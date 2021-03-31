Пожилая гречанка скончалась менее чем через час после прививки AstraZeneca

Афины, 31 марта. Новый случай смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксирован в Греции. Жертвой оказалась 64-летняя местная жительница, пишет «Прото тема».

Связь между летальным исходом и прививкой не доказана. У пациентки имелись хронические заболевания. Однако точная причина смерти будет названа по результатам вскрытия, вопрос проведения которого еще не решен.

Врачи рассказали, что женщина прошла процедуру в поликлинике района Илион. Там она провела примерно 15 минут — именно такой интервал пребывания в медицинском учреждении действует в Греции для вакцинированных препаратом AstraZeneca. Менее чем через час ее нашли в бессознательном состоянии в парке. Несмотря на оказанную помощь, женщина умерла.

Ранее от использования AstraZeneca призвали отказаться Германию. Член комитета бундестага по вопросам здравоохранения ФРГ Робби Шлунд назвал российский «Спутник V» прекрасной альтернативой англо-шведской разработке.