Полянский объяснил «молчание» России на встрече с Байденом

Москва, 31 марта. Представителю от России было бы нелогично выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с главой США Джо Байденом. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Вашингтон направил Москве приглашение принять участие в мероприятии всего за день до него, поэтому постпред РФ при ООН Василий Небензя был вынужден пропустить встречу в связи с другими планами. Вместо него туда отправилась заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева.

«Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст», — отметил Полянский.

Посла России в США Анатолия Антонова ранее вызвали в Москву для консультаций по теме российско-американских отношений. Это произошло после оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.