Госаппарат России ждет самое «масштабное» сокращение за последние годы

Москва, 31 марта. Государственный аппарат России ждет сокращение на десять процентов. Об этом рассказал вице-премьер, глава аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Численность госаппарата будет уменьшена до 1 апреля. Уже сейчас сокращения коснулись 66 структурных подразделений и 33 заместителей глав федеральных ведомств. Вместе с этим была сокращена штатная численность ведомств. В центральных аппаратах произошло уменьшение на 213 единиц, в территориальных органах — на 31 642 единицы, передают «Известия».

Оптимизация численности осуществляется с помощью неиспользуемых вакансий с сохранением фонда зарплаты. Это позволяет минимизировать риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, добросовестно исполняющих свои обязанности, пишет RT.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее освободил Алексея Алешина от должности руководителя Ростехнадзора. На его место был назначен Александр Трембицкий, который на протяжении восьми лет занимал пост замглавы федеральной службы.