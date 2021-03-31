«Закулисные» махинации Киева с заводом «Мотор Сич» больно ударят по Украине

Москва, 31 марта. Решение украинских властей национализировать «Мотор Сич» — крупнейшего в мире производителя авиадвигателей — ставит страну под угрозу банкротства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее опроверг стремление Киева вернуть завод в собственность государства. По его словам, предприятие якобы перейдет народу. Однако даже при таком исходе событий перед правительством возникает ряд трудностей, в частности юридических и финансовых.

Акционеры «Мотор Сич» оценивают размер потенциального ущерба в 3,6 млрд долларов. Но сумма оказалась неподъемной для Киева. В случае отказа платить инвесторы из КНР намерены обратиться в международный суд. Эксперты уже предрекают победу заявителей в деле против Украины.

Закон о возвращении запорожского предприятия необходимо разработать исходя из требований международного арбитража: авторы должны составить документ без единой оплошности. Но даже при таком условии Украина рискует остаться без средств к существованию, поскольку затраты Киева не окупятся без выхода товаров на китайский рынок. Последний после истории с «Мотор Сич», скорее всего, будет закрыт для соседней страны.

«Национализацию нельзя провести в сегодняшнем законодательном поле. Поэтом попытка прикрыть выходящие за рыночные рамки действия законами, написанными сегодня, приведет к тому, что с Украины будет взыскан ущерб, связанный с препятствием к хозяйственной деятельности», — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Долговременные негативные последствия от ситуации вокруг «Мотор Сич» ранее в беседе с ФАН предрек политический аналитик Владимир Соловейчик. По его словам, Украина вновь из-за своих действий вляпалась в большой международный скандал.