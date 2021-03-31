Архивный снимок Бабкиной и Гузеевой очаровал поклонников

Москва, 31 марта. Главная телесваха страны Лариса Гузеева показала поклонникам старый снимок, на котором предстала вместе с певицей Надеждой Бабкиной.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала архивное фото на своей странице в Instаgram. В каком году был сделан снимок с коллегой по Первому каналу, соведущей «Модного приговора» Гузеева не уточнила. Но можно предположить, что это было не менее 20 лет назад.

На фото Гузеева и Бабкина во время какого-то светского мероприятия стоят в обнимку, обе в черных нарядах, с гладко уложенными волосами и крупными украшениями. Звезды при этом лучезарно улыбаются.

«Скольких прекрасных людей мне дарит судьба! Спасибо! Чудесная Надя Бабкина», — подписала снимок телесваха.

Архивный кадр очаровал поклонников Гузеевой. Под снимком они оставили почти тысячу комментариев с комплиментами в адрес обеих ведущих.

«Фотография замечательная! Героини восхитительные обе», — пишет пользователь под ником alla_zanimonets.

«Яркие женщины, харизма и энергия прет даже через фото», — добавила olgamaleva_tarolog.

«Какие красавицы! Обе яркие и жизнелюбивые», — отметила serebro_eva_1.

Пару дней назад сообщалось, что Гузеева кардинально изменила стиль ради нового шоу «ТикТок Талант», премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» в четверг. В телевизионном проекте она станет одним из членов жюри. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с ФАН отметила, что новый образ телеведущей вписывается в модные тенденции весенне-летнего сезона 2021 года.