Бельгийцы восемь раз поразили ворота сборной Белоруссии в матче отбора ЧМ

Брюссель, 31 марта. Сборная Бельгии в матче третьего квалификационного раунда ЧМ-2022 разгромила Белоруссию со счетом 8:0. Встреча состоялась в Левене на стадионе «Дэн Дрэф».

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Белоруссии. Прошлый антирекорд был поставлен в отборочном туре к Евро-2004. Тогда белорусы уступили австрийцам со счетом 5:0, передает RT. В следующем туре сборная Белоруссии встретится с командой из Чехии на выезде. Бельгийцы в гостевом матче сразятся с командой Эстонии.

В Трнаве проходил еще один матч третьего отборочного тура. Сборная Россия на выезде уступила Словакии со счетом 1:2. Единственный мяч в составе россиян забил Марио Фернандес.