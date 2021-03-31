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Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

Москва, 31 марта. Ставшая гостьей скандального шоу Comment Out певица Анна Седокова оставила язвительный комментарий в адрес банкира Олега Тинькова, ведущего борьбу с раком.

В 2020 году стало известно, что у Тинькова диагностировали лейкемию. Благодаря своевременному лечению бизнесмен пошел на поправку. Недавно он заявил о ремиссии и выразил надежду на полное выздоровление.

На странице в Instagram Тинькова певица оставила комментарий, намекнув на его заболевание.

«Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время — заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя», — гласила запись.

Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

Как выяснилось, написать подобное сообщение звезде пришлось в рамках шоу Comment Out, которое славится неоднозначными и жесткими наказаниями для звезд. Ведущий Владимир Маркони убедил Седокову, что страдающий раком крови банкир не будет держать на нее зла. 

«Олег настолько крутой парень, что справился. Все переборол. Человек с такой волей, характером... Он сумел победить. Прочитает и скажет: «Да это прикол!» — убеждал Седокову Маркони.

Сначала певица сопротивлялась, напомнив, какой тяжелый путь проходят больные раком. Но позднее поменяла свое мнение, пообещав организовать сбор средств на благотворительные цели. 

«Давайте, когда выйдет передача, я сделаю пост, и мы соберем все вместе деньги кому-нибудь, кто болен раком и поможем. А с аудиторией Comment Out мы спасем даже двоих людей», — заявила певица.

Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

Как сообщалось ранее, в преддверии 8 Марта Седокова поздравила дам с наступающим праздником, опубликовав фотографию, на которой предстала с небритыми подмышками. Тогда звезду похвалили за поддержку тренда феминисток, выступающих за полную свободу женщин от навязываемых стандартов красоты.

Как выяснилось, это было лишь одно из странных заданий шоу Comment Out. 

Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

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