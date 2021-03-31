Анну Седокову заставили жестко пошутить над раком Олега Тинькова

Москва, 31 марта. Ставшая гостьей скандального шоу Comment Out певица Анна Седокова оставила язвительный комментарий в адрес банкира Олега Тинькова, ведущего борьбу с раком.

В 2020 году стало известно, что у Тинькова диагностировали лейкемию. Благодаря своевременному лечению бизнесмен пошел на поправку. Недавно он заявил о ремиссии и выразил надежду на полное выздоровление.

На странице в Instagram Тинькова певица оставила комментарий, намекнув на его заболевание.

«Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время — заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя», — гласила запись.

Как выяснилось, написать подобное сообщение звезде пришлось в рамках шоу Comment Out, которое славится неоднозначными и жесткими наказаниями для звезд. Ведущий Владимир Маркони убедил Седокову, что страдающий раком крови банкир не будет держать на нее зла.

«Олег настолько крутой парень, что справился. Все переборол. Человек с такой волей, характером... Он сумел победить. Прочитает и скажет: «Да это прикол!» — убеждал Седокову Маркони.

Сначала певица сопротивлялась, напомнив, какой тяжелый путь проходят больные раком. Но позднее поменяла свое мнение, пообещав организовать сбор средств на благотворительные цели.

«Давайте, когда выйдет передача, я сделаю пост, и мы соберем все вместе деньги кому-нибудь, кто болен раком и поможем. А с аудиторией Comment Out мы спасем даже двоих людей», — заявила певица.

Как сообщалось ранее, в преддверии 8 Марта Седокова поздравила дам с наступающим праздником, опубликовав фотографию, на которой предстала с небритыми подмышками. Тогда звезду похвалили за поддержку тренда феминисток, выступающих за полную свободу женщин от навязываемых стандартов красоты.

Как выяснилось, это было лишь одно из странных заданий шоу Comment Out.