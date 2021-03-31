Дзюбу признали главным открытием матчей квалификации ЧМ-2022

Москва, 31 марта. Болельщики назвали российского форварда Артема Дзюбу главным открытием стартовых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Дзюба набрал 43,1% голосов и оставил далеко позади сербского форварда Александра Митровича (30,4%). Также в списке есть нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич (17,8%) и форвард сборной Австрии Саша Калайджич (8,7%), сообщается на официальной странице в Twitter Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Взгляд».

В дебютном матче отборочного этапа к чемпионату мира россияне сыграли против сборной Мальты (3:1). В этой игре Дзюба отличился одним голом. Во второй встрече, уже со сборной Словении (2:1), российский нападающий оформил дубль.

В матче против сборной Словакии россияне уступили со счетом 2:1. После этого поражения подопечные Станислава Черчесова расположились на второй позиции в группе H с шестью очками.