«За европейскую зарплату»: украинские металлурги бунтуют в Кривом Роге

Кривой Рог, 31 марта. Сотрудники предприятия «АрселорМиттал» устроили акцию протеста у здания администрации Кривого Рога. Они требуют повышения заработной платы.

Протестная акция прошла 30 марта при поддержке Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза металлургов и горняков. Бастующие требуют, что их заработные платы выросли как минимум на 30% и соответствовали сложным условиям труда, написал народный депутат и председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Участники акции принесли с собой плакаты, скандирующие лозунги «За европейскую зарплату», «Догоним «Метинвест» по уровню зарплат, мы работаем не хуже», «Человеку труда – достойную зарплату». Всего у здания городской администрации собрались несколько сотен человек. Они подготовили резолюцию собрания, в которой прописали, что зарплата должна быть увеличена уже с 1 апреля.

Согласно требованиям, выплаты всем сотрудникам должны быть повышены на 200 долларов. В противном случае работники будут предпринимать дальнейшие действия.

Сейчас Украина столкнулась с утечкой квалифицированных специалистов, которые все чаще выбирают работу за рубежом. Журналист Владимир Кацман считает, что виной этому украинское правительство, которое «разбазаривает» рабочую силу вместо построения своей экономики.