Обложка Playboy стоила Ивлеевой несколько миллионов рублей

Москва, 31 марта. Блогер Анастасия Ивлеева подарила себе обложку в журнале Playboy на 30-летие. Такой презент обошелся ей в несколько миллионов рублей.

Фотографии Ивлеевой появились в одном из последних выпусков русскоязычной версии мужского издания Playboy. Блогер полностью контролировала весь процесс съемок и сама работала над идеей проекта. Все расходы Ивлеева взяла на себя. На разработку обложки потребовалось около месяца работы. Большая часть времени ушла на переговоры и внесение правок, пояснил в беседе с E1.RU арт-директор екатеринбургской студии Cameraptor Дмитрий Журавлев, который работал над проектом.

Снимки делались в капсульном отеле, который позволил создать космическую атмосферу на фото. Журавлев назвал Ивлееву перфекционистом, так как она хотела довести до совершенства каждую деталь проекта. Он добавил, что во время съемок блогер действительно позировала без одежды.

«Это фотографии с миксом 3D-графики, так что откровенная фотосессия на самом деле была. Мы разрабатывали все: как это будет выглядеть, какие позы… Все было очень секретно», — пояснил он.

Ивлеева ранее рассказала о своем самом большом страхе. Блогер призналась, что больше всего в жизни боится потерять своего супруга Алексея Узенюка, известного под сценическим псевдонимом Элджей.