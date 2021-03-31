Это ад: фото Людмилы Гурченко в гробу разгневало пользователей Сети

Москва, 31 марта. Ведущая Алена Жигалова вызвала бурю возмущения в Сети, решив оригинально почтить память скончавшейся 10 лет назад актрисы Людмилы Гурченко.

На своей странице в Instagram ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» опубликовала обложку журнала «Тайны звезд», вышедшего в день похорон актрисы. На обложке крупным планом изображена фотография мертвой Гурченко в гробу с заголовком «Люся, прощай!».

«Десять лет назад не стало Людмилы Гурченко и десять лет этой обложке с кадром с ее похорон, который мы сделали в период моей работы в этом журнале (да, было и такое)», — написала Жигалова.

Она вспоминает, что сделать кадр, попавший на обложку, было сложно «в условиях сумасшедшей толпы и давки из людей на Новодевичьем кладбище».

«Помню, как своего фотографа я держала чуть ли не за шиворот, чтоб он не свалился в буквальном смысле в могилу», — добавила журналистка.

Снимок действительно вышел «эффектный»: Гурченко с закрытыми глазами и в платке лежит в гробу с идеальным макияжем и укладкой. Жигалова предчувствовала, что фото вызовет массу критики, поэтому заранее обратилась к подписчикам.

«Моралистам, которые сейчас набегут в комменты с возмущениями, как можно было такое поставить на обложку, сразу сообщаю, что последним желанием актрисы еще при жизни была просьба сделать ей эффектный посмертный грим, чтобы все «запомнили ее красивой» и на фото в прессе ей было бы за себя «не стыдно», — написала ведущая, добавив, что по-прежнему считает «это одной из лучших обложек российских таблоидов тех лет».

В комментариях действительно начались сражения между большинством возмущенных и тех, кто попытался оправдать журналистку. Одной из первых отметилась коллега Жигаловой Маша Малиновская, оставив крайне эмоциональный отзыв.

«Алена, это *** [гребаный] ад! Я искренне думала, что эта жесть не твоя вина. Что ты заложница статуса и репутации своего работодателя… Алена, это *** ад! Ок, труп на обложке Super, но для чего фото трупа великой актрисы в твоей ленте? Ведь это уже не хроника. Это осознано! Для чего?» — не скрывает своего возмущения Малиновская.

В ответ Жигалова посоветовала коллеге принять успокоительное и внимательно перечитать подпись к фото. Она подчеркнула, что не стыдится своей работы и не прячет, «как некоторые, скелеты в шкафу».

«Знаю, что Людмила Марковна бы посмеялась над большей частью этих комментариев. Она была женщиной с огромным чувством юмора и даже оставляла ЦУ близким, что и как делать в случае своей смерти», — добавила Жигалова.

За несколько часов после публикации пост журналистки лайкнули почти 2 тыс. человек. Подписчики не без оскорблений спорят о том, стоило ли публиковать подобный снимок. Некоторые сравнили Жигалову с Ксенией Собчак, выпустившей интервью со скопинским маньяком.

«Одна фотки мертвых на обложки лепить, другая пиарит маньяков за бабки, продали душу они свою», — пишет пользователь под ником helen_oleg.

Другие вступились за журналистку, подчеркнув, что сами комментаторы не стесняются оскорблять незнакомого им человека.

«Проще всего напасть и обидеть в комментах, к сожалению, это стало нормой! А понять, подумать, прочитать и сделать правильные выводы — это работа сложная. Обложка хорошая, в те времена это было сенсацией, стрессовой ситуацией, и фотограф сделал свое дело. Думаю, в те годы людей это не смущало. <…> А пост ведь не о фотографии, а о памяти великой и талантливой личности», — добавила dominika2407.

В феврале 2011 года Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Ее экстренно госпитализировали и прооперировали. В начале марта артистку выписали из больницы, но 30 марта ее самочувствие ухудшилось из-за тромбоэмболии легочной артерии. Прибывшая скорая не смогла реанимировать артистку и констатировала смерть. Похоронили Гурченко 2 апреля на Новодевичьем кладбище, хотя сама актриса при жизни просила похоронить ее рядом с родителями и единственным внуком на Ваганьковском кладбище.