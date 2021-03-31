Голливудский фильм «Никто» Ильи Найшуллера могут выпустить в мировой прокат

Лос-Анджелес, 31 марта. Фильм «Никто» стал лидером американского кинопроката на минувшей неделе. Вскоре его увидят жители Австралии и Новой Зеландии, сообщает режиссер картины Илья Найшуллер.

На данный момент кинокартину можно посмотреть в России, странах СНГ, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. В апреле она появится в Австралии и Новой Зеландии. По мере открытия кинотеатров, фильм станет доступен и в Европе, сообщил ТАСС.

Известно, что криминальный триллер «Никто» вышел в мировой прокат 18 марта. Он стал лидером по сборам в США, собрав за первые дни 6,7 млн долларов при бюджете в 16 млн долларов. В целом по миру сборы составили 11,7 млн долларов. По словам Найшуллера, такой успех стал приятной неожиданностью для создателей.

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