Перечислены признаки ослабленного иммунитета у взрослых

Москва, 31 марта. Ослабленный иммунитет возникает в результате нарушений в работе организма и стресса. Во взрослом возрасте он имеет приобретенный характер.

Выделяют несколько признаков, провоцирующих снижение иммунитета. Среди них обострение хронических инфекций, нарушение витаминного и микроэлементного баланса, а также стресс. При возникновении одной из этих проблем необходимо обратиться к врачу, так как самолечение может привести к опасным последствиям, пояснил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой».

Врожденный ослабленный иммунитет чаще встречается у детей. Он проявляется в виде хронических заболеваний и развитии рака в раннем возрасте. О плохой работе иммунной системы может свидетельствовать рецидив одного и того же заболевания.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее назвал срок действия иммунитета к коронавирусу у переболевших COVID-19. По словам министра, уровень антител в крови пациента начинает снижаться примерно через полгода после заболевания.