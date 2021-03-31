Врач Гинзбург назвал опасность дефицита витамина D и кальция в организме

Москва, 31 марта. Кальций и витамин D поддерживают здоровье костей. Чем опасен их дефицит, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

С возрастом кальций вымывается из организма, поэтому важно, чтобы этого элемента было достаточно. При дефиците есть риск развития остеопороза, который чреват различными осложнениями. И самое опасное из них — малотравматичные переломы, объяснил Гинзбург.

Кальция много содержится в молоке, твороге, сыре и кисломолочных напитках. Одна порция такого продукта восполняет суточную норму. Но если человек не любит их, то стоит обратить внимание на рыбные консервы, овощи, включая капусту.

«Усвоению кальция в костях и фиксации его в организме помогает витамин D. Он присутствует в большом количестве в жирной морской рыбе, меньше в яйцах и молоке», — пояснил диетолог в беседе со «Звездой».

Естественным источником витамина D является солнце. Для жителей северных широт рекомендуется добавлять в рацион различные препараты. Профилактическая доза составляет около 250 единиц, добавил специалист.

Но кальций не всегда хорошо усваивается. Такое происходит при переходе вещества из органической в неорганическую форму при пастеризации молока и других молочных продуктов, рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.