Блогер из США восхитился отношением российских бабушек к своим внукам

Вашингтон, 31 марта. Граждане России и США по-разному вспоминают время, проведенное со своими бабушками в детстве. Об этом рассказал канал в «Яндекс.Дзен» «Американец из России».

Россияне с теплотой вспоминают своих бабушек. Времяпровождение с ними ассоциируется с летом, деревней, вкусной едой, купанием в реке и катанием на велосипеде. Многие друзья блогера из РФ рассказали, что большое количество времени проводили со своими бабушками в детстве.

«В России бабушка готова посвятить все свое свободное время внукам, как только выходят на заслуженную пенсию. Родители в России могут обратиться в любой момент времени к бабушке, которые никогда не откажут в помощи с детьми», — отметил автор материала.

Американские же бабушки предпочитают посвящать время себе. Они ходят по кафе, клубам по интересам и казино, на внуков у них не всегда хватает времени. Пожилые женщины хоть и любят своих ближайших родственников, но не могут уделять им много времени. Чаще всего с ними нужно договариваться заранее, чтобы бабушки отыскали свободное для детей время в своем плотном графике.

Споры среди иностранцев по поводу одних и тех же явлений разгораются в интернете постоянно. Так, «конфликт» русского и украинского борща до сих пор считается нерешенным. Каждая сторона уверена, что блюдо является национальным.