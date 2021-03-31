Культовая франшиза «Рокки» может дополниться многосерийным приквелом

Лос-Анджелес, 31 марта. Американский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к многосерийному приквелу «Рокки». Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram.

Сталлоне отметил, что хочет рассказать о молодости героев франшизы о боксе и планирует выпустить несколько сезонов по десять эпизодов каждый. Также актер надеется на продажу прав о дистрибуции не телеканалу, а одной из стриминговых платформ.

Первый фильм о целеустремленном парне, мечтающем покорить боксерский ринг, вышел в 1976 году. За прошедшие с момента премьеры полвека история Рокки Бальбоа приобрела статус культовой. Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью легендарного бойца в 2018 году.

Пока Сталлоне только прорабатывает сценарий к приквелу «Рокки», другая не менее популярная франшиза уже получила продолжение. Недавно в Сети появился трейлер приквела по вселенной «Гарри Поттера». По задумке авторов, короткометражная лента расскажет предысторию самого опасного мага — лорда Волан-де-Морта.