Анита Цой назвала реальную причину присуждения ей звания народной артистки

Москва, 31 марта. Присвоение звания народной артистки России певица Анита Цой считает важным признанием малых народов в стране.

В понедельник 50-летняя российская певица корейского происхождения указом президента удостоилась почетного звания народной артистки.

«У меня сейчас в голове одна мысль вертится — о том, что для нашей многонациональной страны, России, это очень мудрое решение президента», — подчеркнула в беседе с «МК» певица.

Цой уточнила, что самым важным аспектом в этом является то, что звание народного артиста присуждено певице-кореянке.

«Это не только лично моя история. Я же езжу по стране, вижу и знаю, когда бываю в разных местах, как стараются малые национальности, малые народности, чтобы их заметили, оценили. Вижу, как им тяжело пробиваться — не в силу чьего-то злого умысла, конечно, а потому что маленьким всегда непросто», — посетовала Цой.

Она напомнила, что родилась в Советском Союзе, где с одной стороны было братство народов, а с другой — «репрессии против целых народов, насильственные переселения и так далее». И сегодня, по словам певицы, представителям малых народов приходится «в десять раз больше работать, чтобы пробиться там, где другим намного проще».

В частности, артистка вспомнила случай, когда из множества музыкантов ее выбрали для исполнения российского гимна на разных радиостанциях. В тот момент посыпалось огромное количество гневных комментариев, самым частым из которых был: «У нас своих что ли не хватает?».

Похожее, по словам Цой, сегодня происходит с певицей Манижей, которая выступит от России на Евровидении-2021 с песней Russian Woman. В адрес молодой певицы поступило много критики и даже угроз.

«И я рада, что она вопреки всему едет на Евровидение, и она молодец, что так стойко и достойно держится. Поэтому, я считаю, очень важно и сильно, что именно сейчас президент издал этот указ (о присуждении звания. — Прим. ФАН. Представляешь, как сейчас воспрянут духом малые народы! Уверена, что об этом пора говорить. Все-таки если мы — большая многонациональная держава», — подчеркнула Цой.

Как сообщалось ранее, несмотря на явный интерес к Маниже среди европейских зрителей, в России певица подверглась травле. Ранее в интервью она сообщила, что в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.