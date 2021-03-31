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Анита Цой назвала реальную причину присуждения ей звания народной артистки

Анита Цой назвала реальную причину присуждения ей звания народной артистки

Москва, 31 марта. Присвоение звания народной артистки России певица Анита Цой считает важным признанием малых народов в стране.

В понедельник 50-летняя российская певица корейского происхождения указом президента удостоилась почетного звания народной артистки. 

«У меня сейчас в голове одна мысль вертится — о том, что для нашей многонациональной страны, России, это очень мудрое решение президента», — подчеркнула в беседе с «МК» певица.

Цой уточнила, что самым важным аспектом в этом является то, что звание народного артиста присуждено певице-кореянке.

«Это не только лично моя история. Я же езжу по стране, вижу и знаю, когда бываю в разных местах, как стараются малые национальности, малые народности, чтобы их заметили, оценили. Вижу, как им тяжело пробиваться — не в силу чьего-то злого умысла, конечно, а потому что маленьким всегда непросто», — посетовала Цой.

Анита Цой назвала реальную причину присуждения ей звания народной артистки

Она напомнила, что родилась в Советском Союзе, где с одной стороны было братство народов, а с другой — «репрессии против целых народов, насильственные переселения и так далее». И сегодня, по словам певицы, представителям малых народов приходится «в десять раз больше работать, чтобы пробиться там, где другим намного проще».

В частности, артистка вспомнила случай, когда из множества музыкантов ее выбрали для исполнения российского гимна на разных радиостанциях. В тот момент посыпалось огромное количество гневных комментариев, самым частым из которых был: «У нас своих что ли не хватает?». 

Похожее, по словам Цой, сегодня происходит с певицей Манижей, которая выступит от России на Евровидении-2021 с песней Russian Woman. В адрес молодой певицы поступило много критики и даже угроз. 

Анита Цой назвала реальную причину присуждения ей звания народной артистки

«И я рада, что она вопреки всему едет на Евровидение, и она молодец, что так стойко и достойно держится. Поэтому, я считаю, очень важно и сильно, что именно сейчас президент издал этот указ (о присуждении звания. — Прим. ФАН. Представляешь, как сейчас воспрянут духом малые народы! Уверена, что об этом пора говорить. Все-таки если мы — большая многонациональная держава», — подчеркнула Цой.

Как сообщалось ранее, несмотря на явный интерес к Маниже среди европейских зрителей, в России певица подверглась травле. Ранее в интервью она сообщила, что в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.

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