Порошенко устроил массовое столкновение в Верховной раде

Киев, 31 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался пробиться к трибуне во время выступления депутата от его партии «Евросолидарность» Ирины Геращенко.

Представители партии действующего главы украинского государства Владимира Зеленского «Слуга народа» встали на его пути и заблокировали проход. Это вызвало недовольство Порошенко и тот начал драку с парламентариями. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал стороны к спокойствию. В итоге бывший президент все же смог пройти к трибуне.

Пользователи Сети делятся видео потасовки. Они яро обсуждают поведение депутатов и приходят к выводу, что в стране наблюдается «деградация парламента».

Выступление Геращенко было связано с проектом постановления, призывающего осудить участников митинга 20 марта. Тогда радикалы собрались у Офиса президента Украины и закидали его пиротехникой. На акции собралось около трех тысяч националистов.