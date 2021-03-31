Xiaomi презентовала первый складной смартфон собственного производства

Пекин, 31 марта. Корпорация Xiaomi на своей онлайн-презентации Mega Launch обнародовала смартфон со складывающимся пополам дисплеем Mi Mix Fold. Стоимость гаджета начинается от 1,5 тысячи долларов.

Mi Mix Fold в сложенном виде обладает панелью в 6,52 дюйма. В разложенном виде диаметр экрана достигает 8,01 дюйма с разрешением 2K+. Новый китайский гаджет оснащен процессором Snapdragon 888. Работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5020 мАч.

Важной особенностью смартфона стало то, что разработчики устройства применили технологию жидкостной линзы. Благодаря ей камера меняет свою кривизну под воздействием тока, что позволяет объективу менять фокусировку, в зависимости от сценария съемки.

Ранее компания Xiaomi презентовала свои флагманские модели Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Оба смартфона получили процессор Snapdragon 888, чипы NFC и динамики Harman Kardon.