Российский футболист Чалов вошел в десятку самых ярких талантов ЧЕ-2021

Москва, 31 марта. Портал The Athletic провел аналитическое исследование, в ходе которого выделил футболистов молодежного чемпионата Европы, являющихся наиболее перспективными игроками.

В списке оказался Федор Чалов, который защищает цвета сборной России и московского ЦСКА, передает RT. Специалисты отметили, что нападающий хорошо меняет направление атак, слаженно взаимодействует с другими игроками и вносит неоценимый вклад в создание голевых моментов российской сборной.

Недавно молодежная сборная России крупно обыграла Исландию со счетом 4:1. Форвард поучаствовал во всех голах команды, сделав три результативные передачи и забив один мяч в ворота соперника.