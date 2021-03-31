Сила обстоятельств и вера в жизнь помогли спастись ребенку, которого переехал поезд

ФАН узнал хронологию событий, череда которых помогла остаться в живых 11-летнему Аркадию Аксенову несмотря на страшные травмы. Днем 26 декабря прошлого года мальчик зацепился за поезд, его затянуло под вагон и колесами ампутировало обе ноги. Вместе с ним на месте происшествия были еще двое сверстников, которые и привели пострадавшего к поездам. Они же выступили провокаторами и с помощью угроз заставили пойти на риск. Как только школьника переехал поезд — они сбежали. К счастью рядом со смертельно раненым ребенком оказались те, кого родные Аркадия позже назовут спасителями. ФАН выяснил — кто они и узнал, как развивались события в тот день.

Страшная трагедия на железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе произошла около 15 часов 50 минут 26 декабря 2020 года. Примерно через 20 минут пострадавшего Аркадия Аксенова заметил машинист проезжавшего мимо поезда по имени Булат. Еще через некоторое время он встретил экипаж ДПС, другие очевидцы побежали встречать автомобиль реанимации — медики не могли сами быстро сориентироваться в запутанных проездах на железнодорожной станции. По данным ФАН, с момента, когда 11-летнему Аркадию проходящий поезд ампутировал ноги и до момента госпитализации прошло около часа. Об этом ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник. Все это время обессиленный ребенок истекал кровью. ФАН нашел машиниста, который первым заметил пострадавшего и сделал все для его спасения. Его зовут Булат, он рассказал в интервью ФАН, что сразу и не понял в темноте, что на обочине лежит пострадавший ребенок.

— Когда я обнаружил Аркадия, с ним рядом не было никого. Он руками взмахнул, и только тогда я увидел его, понял, что это человек лежит. В этот момент вечерело уже, зимой же рано темнеет. Еще снег лежал и проталины, щебенка по краям путей. Издалека если смотреть, то видно, что черное что-то лежит, сразу не понятно. — Булат, расскажите, какие действия вы предприняли, чтобы оказать помощь ребенку? — Мы остановились, минуты 3–4 прошло, докладывали по рации дежурному по станции о происшествии, местоположении, как лучше скорой подъехать. Информацию передал дежурному железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе. Я был обязан доложить о месте остановки, причину, это моя обязанность. Доложил, что необходима скорая, о степени тяжести, что произошла ампутация. Он лежал сбоку, слева по ходу движения. Потом мы вышли и оказали помощь, оттянул его в сторону немного. Потом пошел на проезжую часть, там оказались сотрудники ДПС.

После госпитализации врачи педиатрической академии стали спасать жизнь выжившего подростка. После проведения долгих реанимационных мероприятий последовал курс усиленной интенсивной терапии. В разговоре с корреспондентом ФАН мама пострадавшего Мария Петрова сказала, что произошедшее с нее сыном не иначе как чудо. Лечащие врачи подтверждали ее слова, и по опыту говорили, что выжить после получения таких травм почти нереально.

Аркадий провел в больнице несколько месяцев, ноги спасти не удалось, но он остался жив. В середине марта его выписали из педиатрической академии. Сейчас семья мальчика усиленно занимается реабилитацией. По словам мамы пострадавшего школьника, после полной ампутации ног инвалиду доступны только два транспортных средства, восполняющих двигательную активность и позволяющие человеку жить в обществе максимально полноценно. Это коляска и протезы утраченных конечностей.

Сегодня протез — не анатомическое продолжение конечности, а именно средство реабилитации транспортного типа. Это внешнее устройство, если угодно, «гаджет». Протезы натирают культи до кровавых мозолей, давят, даже самые современные протезы не становятся полноценной и незаметной в эксплуатации частью тела. Особенно сложно жить и двигаться на протезах, которые «по умолчанию» выдает система ФСС при первичном протезировании, за право обладания современными высокотехнологичными средствами реабилитации приходится буквально сражаться.

«После выписки из стационара и получения всех назначений, человеку предстоит вначале оформить инвалидность по месту жительства. Странно, почему не в стационаре? Потом надо подать запрос на проведение медико-социальной экспертизы, которая повторно констатирует, что человек, уже получивший ранее свидетельство инвалидизации, действительно инвалид. Далее обратиться за индивидуальным планом реабилитации (ИПР), который включает в себя описание средств реабилитации, необходимых пациенту, и устанавливает порядок их получения. Сегодня именно высокотехнологичные бионические протезы являются лучшим вариантом возвращения человека к активной жизни после ампутации, но их инвалидам до 18 лет выдавать не хотят», — рассказала ФАН Мария Петрова.

В рамках ИПР травмированному ребенку выдается самая простая, маломаневренная коляска и опорно-механические протезы разработки едва ли не 70-х годов прошлого столетия. Мария решила добиться, чтобы вопреки позиции медико-социальной экспертизы ее ребенок получил не обычные, а бионические протезы. По словам Марии, большинство людей с ампутированными конечностями обычные протезы бросают почти сразу.

«Происходит это потому, что передвигаться на них возможно только через адскую боль и только с костылями, ходить на них — просто нереально. Проходят годы и годы, прежде чем ребенку исполнятся заветные 18 лет, и он сможет претендовать на протезирование по современным мировым стандартам качества. За это время растущий человек успевает утратить мотивацию к активному движению, зато очень привыкает к роли «обслуживаемого»», — говорит Мария Петрова.

Сейчас Мария вместе с сыном Аркашей в рамках программы реабилитации посещают секцию по баскетболу в реабилитационном центре. Там есть свой клуб по игре в баскетбол на инвалидных колясках. Отдельно Аркадий ходит на плавание в частном фитнес-центре. Своим примером ребенок уже доказал, что даже в случае самой страшной трагедии можно не потерять веру в жизнь. Еще когда он был в больнице, мальчика навестила Наталья Орлова, старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора. Он получил благодарность Северо-Западного транспортного прокурора за участие в профилактических мероприятиях прокуратуры с несовершеннолетними. Теперь на примере истории Аркадия рассказывают про детский травматизм на железной дороге и борьбу с «зацепингом».