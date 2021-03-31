Глава Минздрава России Михаил Мурашко привился от коронавируса

Москва, 31 марта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прошел процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом глава ведомства сообщил в беседе с журналистами.

Подробностями своего состояния министр поделился, отвечая на вопрос о возможном заражении возбудителем COVID-19. При этом название препарата, которым предпочел привиться, Мурашко не уточнил.

«Я вакцинировался», — сказал глава Минздрава РФ в эфире Первого канала.

Ранее процедуру вакцинации от коронавируса прошел президент России Владимир Путин. Лидер государства также решил не раскрывать, какой из трех отечественных разработок привился. По его словам, такой информацией располагает исключительно лечащий врач.