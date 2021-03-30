Максим Аверин откровенно рассказал, что ему не нравится в женщинах

Москва, 30 марта. Актер Максим Аверин привык воплощать на экране брутальных персонажей. Сам же актер смеется над тем, сколько романов ему приписывают поклонники и СМИ.

«Уже со столькими положили в постель! Я даже думаю, какая завидная у меня биография», — отметил артист в интервью KP.RU.

На съемочной площадке, продолжает Аверин, актеры должны «сыграть любовь». И если зритель верит в их чувства, что между героями «проскочила искра», значит актеры хорошо выполнили свою работу. При этом он добавил, что всегда старается сделать так, чтобы коллегам по съемочной площадке было комфортно с ним работать.

Аверин не стал ходить вокруг да около отвечая на вопрос, что ему не нравится в женщинах. Тут у актера есть четкое понимание, как должны строиться отношения.

«Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять. А этого не надо делать. Это как в танце. Когда женщина начинает вести, я говорю: подожди, у нас ничего не получится, пока ты не поймешь, что веду я. В танце мужчина должен вести», — подчеркнул Аверин.

В конце прошлого года артист в одном из интервью признался, почему к 45 годам так и не женился. По его словам, все это является «ерундой», поскольку он получает удовольствие от одиночества. Аверин также отметил, что в силу своей работы ему редко приходится побыть одному. Он все время находится среди людей, которые не должны видеть его плохого настроения.